رئيس جامعة طنطا يصدر قرارات تعيين جديدة بمراكز ووحدات الجامعة

الغربية مصطفى عادل

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، قررات تعيين جديدة بمراكز ووحدات الجامعة، شملت تكليف الدكتورة منال إبراهيم البرماوى أستاذ التشريح وعلم الأجنة بكلية الطب مديراً لمركز قياس وتقويم العلمية التعليمية، وتكليف الدكتورة عزة صبحى السقا المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة مديراً لوحدة تطوير المشروعات الهندسية والبنية التحتية، والدكتور محمد زين العابدين محمد مريكب الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب مديراً لمركز رعاية المكفوفين والمعاقين بكلية الآداب، والدكتور هشام يوسف الخياط المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة مديراً لمركز الحساب العلمي بالكلية، وتكليف الدكتورة عبير صلاح الدين ابراهيم الشربينى الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم مديراً لوحدة التحاليل الدقيقة.