رئيس جامعة حلوان يستمع لآراء ومقترحات العاملين وبحث حل مشاكلهم

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية للتواصل مع العاملين والإداريين بالجامعة، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئاسة جامعة حلوان، وتأتي هذه الزيارة في إطار تحقيق التواصل والترابط والتعرف على العاملين بالجامعة بكل الإدارت الرئيسية والفرعية.

وخلال جولته ناقش رئيس الجامعة مع العاملين طموحاتهم وآرائهم من أجل تطوير جامعة حلوان والوصول لآليات أكثر فاعلية من أجل تحسين الإنتاجية وخدمة كل منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتحسين النظم الإدارية، والوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات العالمية.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل الإدارى والتزام كل العاملين حرصاً على سلامتهم، واستمع رئيس الجامعة لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء جولته موجهاً بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.



زيارة تفقدية لجامعة حلوان