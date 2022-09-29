دمياط تستقبل حملات تنظيف نهر النيل ومشاركة واسعة من الشباب.. صور

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت محافظة دمياط، عصر اليوم، فاعليات مبادرة "نيلنا حياتنا" والتي قامت بأكبر حملة لتنظيف نهر النيل، وذلك تزامنا اليوم العالمي لنهر النيل.

وانطلقت فاعليات مبادرة "نيلنا حياتنا" بمدينة عزبة البرج بمشاركة واسعة من قبل شباب المحافظة بالإضافة إلي مشاركة شباب جمعية الهلال الأحمر المصري.

استهدفت فاعليات المبادرة تطهير نهر النيل بمدينة عزبة البرج والتي استمرت لمدة اقتربت من ساعتين ونصف تمكن خلالها شباب الحملة من رفع مخلفات السفن وكذلك تطهير نهر النيل بالمدينة لمسافة تقترب من 200 متر تقريبا.

وكان عدد من محافظات مصر استقبلت اليوم فاعليات مبادرة "نيلنا حياتنا" والتي دشنت أكبر حملة لتنظيف نهر النيل في مصر.



تطهير نهر النيل بدمياط



حملات مبادرة نيلنا حياتنا في عزبة البرج



حملة تطهير نهر النيل في دمياط



حملة نيلنا حياتنا في دمياط



شباب دمياط في حملة تطهير نهر النيل في دمياط



فاعليات تطهير نهر النيل في دمياط