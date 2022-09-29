اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دمشق تعلن عودة أهالى معرة النعمان بريف إدلب إلى مناطقهم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:00 ص
دمشق تعلن عودة أهالى معرة النعمان بريف إدلب إلى مناطقهم سوريا - أرشيفية
وكالات

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أعلن محافظ إدلب شمال غرب سوريا ثائر سلهب، أن السلطات ستسمح لأهالي مدينة معرة النعمان بريف إدلب المحررة بالعودة إليها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "سانا" أن ذلك يأتي عملا بتوجيهات الرئيس بشار الأسد، ونقلت عن سلهب أنه و"بالتوازي مع عودة الأهالي إلى مدينة معرة النعمان ستنطلق أعمال تأهيل البنى التحتية، والمرافق الخدمية في المدينة التي تعرضت خلال الفترة الماضية لتخريب واسع من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، قبل دحرها على يد الجيش العربي السوري".

وأشار إلى أن أعمال التأهيل ستشمل شبكات الكهرباء والمياه والطرق والهاتف وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الأهالي في حياتهم، وستتم بشكل تدريجي، ووفق الإمكانات المتاحة والظروف المتوافرة، وبما يواكب أعداد المواطنين العائدين إلى منازلهم.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على مدينتي معرة النعمان وخان شيخون والعديد من البلدات والقرى الأخرى في ريف إدلب الجنوبي منذ نحو سنتين.


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