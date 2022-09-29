دراسة تؤكد: المكسرات الأكثر صحة لتناولها مع تقدمك في العمر

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة صحية ، فلا يوجد أفضل من المكسرات كلما شعرت بالجوع ،المكسرات مليئة بالدهون الصحية ووجد أنها من أصح الأطعمة الخفيفة التي يمكنك تناولها، يمكنك دائمًا تناول القليل من اللوز أو الكاجو عندما تشعر بالجوع ، ولكن قد ترغب في تناول بعض عين الجمل، نظرًا لأن دراسة جديدة وجدت أنها خيار مثالي للحفاظ على صحتك مع تقدمك في العمر، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أكدت دراسة بعنوان " تنمية مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب" ونُشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية ، سُئل 3023 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا في البداية عن عاداتهم الغذائية على مدار 20 عاما ، وجد أن المشاركون يأكلون في المتوسط ​​ثلاثة أرباع أونصة من الجوز كل يوم ، خضع المشاركون لاختبارات لاحظت قياساتهم البدنية والسريرية.

ألقى الباحثون نظرة على صحة المشاركين على المدى الطويل ، وجدوا أن أولئك الذين تناولوا الجوز بانتظام منذ أن كانوا أصغر سناً استمروا في اتباع نظام غذائي أفضل ، وشاركوا في المزيد من النشاط البدني ، وكانوا أقل عرضة للإصابة، معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدمهم في السن.

عين الجمل

وأشارت الدراسة إلى أن التحولات الصحية المفاجئة في النمط الغذائي العام لمستهلكي الجوز تشير إلى أن الجوز قد يكون بمثابة جسر أو" غذاء ناقل "لمساعدة الناس على تكوين عادات غذائية صحية ونمط حياة طوال الحياة.

تميل العادات الصحية المكتسبة في وقت مبكر من الحياة إلى البقاء معنا مع تقدمنا ​​في السن. إذا اعتدنا على تناول حفنة من الجوز لتناول وجبة خفيفة ، فمن المحتمل أن نستمر في هذا النمط حتى مرحلة البلوغ وجني الفوائد الغذائية .

ومن جانبها قالت أخصائية التغذية سيلينا ديفريز ، إن الجوز يحتوي على أوميجا 3 ، وهي دهون مضادة للالتهابات مرتبطة بنتائج أفضل لصحة القلب علاوة على ذلك ، يوفرون أيضًا جرعة صحية من الألياف ، تصل إلى حوالي 2 جرام ، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر في الدم ، مما يجعلك تشعر بالشبع .

إذا كنت ترغب في البدء في رؤية فوائد عين الجمل ، فيمكنك تناول القليل منها كل يوم من خلال مزجها مع التوت البري المجفف وحبوبك المفضلة الغنية بالألياف للحصول على وجبة خفيفة أثناء التنقل.