اليوم السابع
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خادمة استولت على عملات أجنبية من شقة بالقاهرة: سرقتها بأسلوب المغافلة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:00 ص
خادمة استولت على عملات أجنبية من شقة بالقاهرة: سرقتها بأسلوب المغافلة مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

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اعترفت خادمة أمام نيابة مصر القديمة الجزئية، متهمة بسرقة عملات أجنبية من شقة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية ، أنها استولت عليها بأسلوب المغافلة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مظروف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل الشقة سكنه، واتهم (خادمة طرفه، مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة) بإرتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، كما أضافت بسابقة قيامها بسرقة مبلغ مالى آخر من  مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط (المبالغ المالية المستولى عليها) بمسكنها.

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