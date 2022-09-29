اليوم السابع
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"حياة كريمة" تنظم مبادرة "راجعين نتعلم" بالإسماعيلية والقنطرة شرق وفايد

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:21 م
"حياة كريمة" تنظم مبادرة "راجعين نتعلم" بالإسماعيلية والقنطرة شرق وفايد تنفيذ المبادرة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مؤسسة "حياة كريمة" فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمدينة الإسماعيلية، بحضور الدكتور محمد ترك منسق محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الاسماعيلية، فيما تم تنظيم فاعليات توزيع للمستلزمات المدرسية بمدينة القنطرة شرق وفايد .
 
وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة .
 
وأوضحت حياة كريمة في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في أكثر من 20 محافظة، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم الاف الخدمات التعليمية المختلفة.
 
وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.
 
وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية .
 
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (1)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (1)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (2)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (2)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (3)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (3)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (4)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (4)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (5)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (5)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (6)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (6)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (7)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (7)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (8)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (8)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (9)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (9)

مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (10)
مبادرة راجعين نتعلم بمدينة الاسماعيلية (10)

 


الإسماعيلية

حياة كريمة

المرأة المعيلة

اخبار مصر

التحالف الوطنى

راجعين نتعلم



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