حملة مكبرة لجهاز حماية المستهلك على 49 كيانا تجاريا بكوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فرع الجهاز الإقليمى لحماية المستهلك بأسوان، برئاسة صالح فنجرى شن حملاته المكبرة داخل نطاق مركز ومدينة كوم أمبو، والتى استهدفت المرور على جميع الأنشطة التجارية، خاصة محلات بيع الزى المدرسى بمناسبة بدء الموسم الدراسى، وأيضاً محلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر بيع سلعة الأرز.

وصرح صالح فخرى أن جهود الحملة تمثلت فى المرور على 49 كيانا تجاريا، بجانب تحرير 8 محاضر مخالفات لقانون حماية المستهلك وهو عدم الإعلان عن أسعار، وكذا عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين، بالإضافة إلى إعدام 60 كجم من الأغذية المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأوضح "الفنجرى" أنه تم أيضاً إعدام 46 لتر زيوت وعصائر مجهولة المصدر، وسحب 13 عينة حلوى مولد لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 25 محضر شهادة صحية منتهية، بجانب تحرير 14 محضر نظافة، و7 محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية، علاوة على تحرير 5 محاضر عرض أغذية خارج حدود المحل، و13 محضرا لعدم وجود رخصة، و21 محضر مخالفة اشتراطات بيئية، فضلاً عن إزالة 17 حالة تعد وإشغالات طريق، فيما جارى إعداد 11 مذكرة غلق إدارى، كما أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير فرع الجهاز الإقليمى بأسوان أنه شارك فى تنفيذ أعمال الحملة العاملين ونواب ورؤساء الأحياء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى، بجانب وحدات البيئة والتراخيص بالوحدة المحلية، وكذا مكتب مراقبة الأغذية بكوم أمبو.