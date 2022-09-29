حملات مكثفة لإزالة الإشغالات فى محيط المدارس بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس كثفت الأحياء حملاتها استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وفى هذا الصدد قامت إدارة الحدائق ببرج العرب بقص وتهذيب الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى بنطاق مدارس المركز، وكذلك رفع كافة أشكال الإشغالات ومكبرات الصوت، وذلك بمتابعة وإشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وفى حى الجمرك قاد اللواء وليد البيلى رئيس الحى حملات على مدار اليوم لرفع جميع الإشغالات التى تعيق حركة السير والسيارات والإعلانات المخالفة من محيط المدارس، وكذلك قص وتهذيب الأشجار، وصيانة المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى بنطاق مدارس الحى.

وشن حى منتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول عدد من الحملات الصباحية استهدفت المرور الميدانى على المدارس الواقعة بنطاق الحى لإزالة كافة المعوقات والإشغالات حيث تم المرور على مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مدرسة أحمد حسن الباقورى، مدرسة المتحدة، السيوف شماعة، مدرسة المتحدة الإعدادية، مدرسة عبد القادر أبو عبادة، مدرسة منها المعرفة الثانوية بنين، مدرسة المتحدة، مدرسة سان فنسان دى بول_ميامى، مدرسة العهد السعيد_فيكتوريا، مدرسة سيدى بشر القديمة.

واستمر حى العجمى برئاسة السيد موسى فى حملات التطهير بنطاق الحى واستكمال أعمال التطهير المشتركة، حيث تم تكثيف حملات التطهير لمكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى فى محيط المدارس، وذلك للحد من انتشار الأمراض حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع رئيس الحى بتكثيف حملات التطهير فى نطاق المدارس بالحى، حيث قامت إدارة التطهير بالعمل فى نطاق مدارس الناصرية والوادى الابتدائية والإعدادية.