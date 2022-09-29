اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حرس السواحل بالسويد يعلن اكتشاف تسرب رابع للغاز فى "نورد ستريم"

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:19 ص
حرس السواحل بالسويد يعلن اكتشاف تسرب رابع للغاز فى "نورد ستريم" نورد ستريم ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات حرس السواحل السويدية، اكتشاف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب "نورد ستريم"، حسبما نقلت صحيفة "سيفينسكا داجبلاد" المحلية.

وأعلنت السويد والدنمارك، قبل أيام، اكتشاف 3 تسريبات للغاز في خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" في مياه بحر البلطيق، في حين رجح حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي وقوع عمل تخريبي.

قالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدى جينى لارسون، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن اثنين من التسريبات الأربعة موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد والتسريبين الآخرين موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

وتوجه أوكرانيا الاتهامات إلى موسكو بالتورط في تخريب خطي الأنابيب لكن روسيا تنفي ذلك ودعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث تلك التسريبات.

 


حرس السواحل فى السويد

السويد

نورد ستريم

تسرب غاز فى نورد ستريم

الدنمارك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة