حرس السواحل بالسويد يعلن اكتشاف تسرب رابع للغاز فى "نورد ستريم"

وكالات الأنباء

أعلنت قوات حرس السواحل السويدية، اكتشاف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب "نورد ستريم"، حسبما نقلت صحيفة "سيفينسكا داجبلاد" المحلية.

وأعلنت السويد والدنمارك، قبل أيام، اكتشاف 3 تسريبات للغاز في خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" في مياه بحر البلطيق، في حين رجح حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي وقوع عمل تخريبي.

قالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدى جينى لارسون، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن اثنين من التسريبات الأربعة موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد والتسريبين الآخرين موجودان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

وتوجه أوكرانيا الاتهامات إلى موسكو بالتورط في تخريب خطي الأنابيب لكن روسيا تنفي ذلك ودعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث تلك التسريبات.