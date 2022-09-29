وذكرت الهيئة ـــ في بيان صحفي، اليوم/الخميس/ ــــ أن الأصول غير المطالب بها تشمل الأصول المودعة في الحسابات المصرفية، وبوالص التأمين على الحياة، وحسابات الرواتب، والتي لم تسجل أي معاملات لبعض الوقت بسبب الأمراض الموهنة، والوفيات وأحداث الحياة الأخرى القهرية، ولم يتم استرداد الأموال المعنية من قبل أصحاب الأصول أو الورثة.



وأوضحت هيئة مراقبة القطاع المالي أن القيمة الإجمالية للأصول المالية غير المطالب بها والمودعة من قبل مختلف المؤسسات المالية في جنوب إفريقيا تصل إلى ما يقرب من 90 مليار راند (5 مليارات دولار أمريكي).



وأضافت أن ما يقرب من نصف هذه الأصول عبارة عن حسابات رواتب مودعة في صناديق معاشات تقاعدية، بينما تم إيداع 38 في المائة منها في برامج استثمار جماعي وشركات تأمين على الحياة، كما أبلغت خمسة بنوك تعاونت مع الهيئة عن 5.7 مليون حساب خامل بأصول يبلغ مجموعها 3.36 مليار راند.