اليوم السابع
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جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:57 م
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية محاولة تهريب كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبدالنبى، مدير جمرك تفتيش الركاب بالتنسيق مع ياسر عثمان مدير إدارة الأمن الجمركى بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب  كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، وعدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدله رقم127 لسنة 1955وقانون تنظيم الإتصالات رقم  10 لسنة2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975  وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت ترانزيت القاهرة - شرم الشيخ على رحلة خطوط شركة مصر للطيران اشتبه عمرو محمد مبروك مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركيه فى راكب مصرى قادم من بيروت ترانزيت القاهرة - شرم الشيخ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء  تستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص باشعة x RAy بمعرفة هانى نادى أفاد بوجود اجسام متماثلة داخل الحقائب.
 
وقام أحمد سليم مدير الجمرك، بتكليف عبد المجيد مصطفى، رئيس القسم بتفتيش أمتعة الراكب فى حضور ربيع أحمد الاهتم مدير إدارة الأمن الجمركى بمطار شرم الشيخ ومحمود صبرى  رئيس قسم الأمن الجمركى فتبين وجود 5 هواتف محمولة و10علب بكل منها 28 قرص خاصة بعلاج الأورام السرطانية و12 كيس بها دعامات للشريان التاجى للقلب و 10 أكياس بها قساطر للقلب مخبأة داخل عبوات الشيكولاتة بين طيات الملابس بحقائب الراكب .
 
وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفى رسمى مرسى وعمرو نادى طه، وأحمد محمد عادل ومحمود سعيد الشاذلى وإبراهيم حامد عبد الفتاح.
 
قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك الفروع بجنوب سيناء بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 16 لسنة 2022.
 
المضبوطات
المضبوطات

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية

محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية
محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية
 
 

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