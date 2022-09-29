جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

كتبت - نور على

يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى يوم السبت القادم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، التى تعقد صباح السبت الساعة الثانية عشر، تبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

ويوم الأحد يعقد المجلس ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.