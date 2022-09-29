جامعة قناة السويس تفتتح المعرض السادس عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، والذى يُقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 من شهر سبتمبر الجارى تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية نظمت كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس المعرض السادس عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية ببيت شباب الإسماعيلية.



يأتى المعرض تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناه السويس وإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد الشبراوى غانم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.



وقد أكدت الدكتورة داليا منصور أن المعرض جاء بالتنسيق مع أقدم مهرجان تستضيفه محافظة الإسماعيلية وذلك حرصا على تبادل الثقافات و إتاحة الفرصة لترويج المنتج المحلي وصولا للمستهلك الأجنبى والتعرف على تراثنا المصرى من خلال المنتجات التراثية و الفرعونية.