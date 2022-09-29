جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الثاني بمسابقة "هاكثون" لمعالجة تحديات تغير المناخ

الدقهلية - فريق المحافظات

حصلت جامعة المنصورة الجديدة، علي المركز الثاني في محور المدن المستدامة بعد منافسة مع 150 طالبا من 50 جامعة مختلفة على مستوى الوطن العربي وأفريقيا، ويأتي الهاكثون تماشياً مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وقد أطلقت جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية هاكثون التغير المناخي "كليماثون" والمدعوم من قبل Amazon Web Services (AWS)، لجميع طلاب الجامعات في مصر والدول العربية وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستعرض الطلاب خلال الهاكثون الحلول التقنية الفعالة لمعالجة مختلف تحديات تغير المناخ، ومواءمة أهداف التنمية المستدامة، وحصلت جامعه المنصورة الجديدة، علي المركز الثاني بجائزه قيمتها 60 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى 2000 دولار، في حساب أمازون AWS لاستخدامها في الأغراض التعليمية، كما تم توزيع ميداليات وشهادات تقدير على الفريق الفائز.

وشاركت جامعة المنصورة الجديدة بفريق "ZRMS" ، والمكون من محمد محسن السعيد محمد، زياد محمد الدمنهوري، رنيم هاني محمود عبد النبي، سلمى رأفت علي أبوزيد، وأشْرف على الفريق: الدكتور مصطفى محمود محمد الجيار، وندى ممدوح صالح عنان.