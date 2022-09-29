جامعة الإسكندرية: الانتهاء من كافة استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات، كما وجه رئيس الجامعة بالتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، ووجه رئيس الجامعة باستمرار تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال إدارة رعاية الشباب، وبرامج للوقاية من فيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات الإحترازية وتطهير الأماكن وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم، كما وجه رئيس الجامعة بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأعلن رئيس الجامعة عن عقد يوم تعريفى لطلاب جامعة الإسكندرية الأهليــة "Orientation Day" ، يوم السبت القادم ـ الأول من أكتوبرـ لتعريف الطلاب بالبرامج ‎الدراسية ونظام الدراسة، وأشار رئيس الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء برامج وتخصصات جديدة تضاف إلى برامج الجامعة الأهلية وذلك إعتباراً من العام الدراسي المقبل.

ووافق المجلس على تقديم 50 منحة بتخفيض قدره 50% للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة لفصل الخريف 2022 ووافق المجلس على إنشاء درجة الماجستير المهنى فى المعلوماتية الحيوية الذكية "Bioinformatics Intelligent" بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

ووافق المجلس على إنشاء عدة درجات علمية بكلية التربية الرياضية للبنات وهي برنامج دبلوم تخصصى فى " إدارة الأعمال والمشروعات الرياضية " بالتعاون بين قسم الإدارة الرياضية وكلية التجارة، وبرنامج الماجستير التخصصى فى " الإعلام الرياضي" بالتعاون مع كلية الآداب، وبرنامج الماجستير المهنى فى " الإدارة الرياضية والقانون الرياضى " بالتعاون مع كلية الحقوق، وبرنامج الماجستير المهني فى نظريات وتطبيقات الرياضة المدرسية، وبرنامج الماجستير المهني فى الترويح لكبار السن.

ووافق المجلس علي إعتماد 1000 منحة دراسية بخصم 50% من قيمة الرسوم الدراسية لطلبة دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق لفصل الخريف 2022 عن العام الجامعي 2022/2023 ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيكتوريا - لندن فى مجال البرامج العلمية المشتركة، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومجلس أمناء جامعة ألاباما عن جامعة ألاباما فى برمنجهام، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية الزراعة سابا باشا ) وقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية - الشركة الوطنية للزراعات المحمية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بشأن التعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل الخريجين بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب ، والموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ( معهد الدراسات العليا والبحوث ) وجامعة ميسينا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة Sungshin Women,s University بكوريا الجنوبية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وكل من جامعة بيرايوس باليونان، وجامعة ستراسكلايد بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التجارة) وشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنين) ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) وجامعة كامبانيا (لويجى فانفيتيللى)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة زغرب بكرواتيا، ومذكرة التفاهم .

بين جامعة الإسكندرية وكلية التمريض وجمعية مستشفى سرطان أطفال إسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية "معهد الدراسات العليا والبحوث) والمعهد الجامعي الإفريقي للمياه وعلوم الطاقة التابع لجامعة بان أفريكا الجزائر، وبروتوكول التعاون بين كلية التربية جامعة الإسكندرية وبين الأكاديمية العسكرية المصرية"الكلية البحرية" .

ووافق المجلس على ترقية 42 عضو هيئة تدريس، 21 إلى درجة أستاذ و21 إلى درجة أستاذ مساعد وتعيين 13مدرس، ومنح 66 درجة دكتوراه و165درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.