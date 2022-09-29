جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ تلقى طلبات تعديل الرغبات 2 أكتوبر

وكانت قد أعلنت جامعة الاسكندرية الاهلية عن مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية إلى يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وقال بيان الجامعة اليوم ان مد المدة جاء لإستكمال إجراءات القبول "دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الاول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج"، ذلك بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي "CDC" سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً واليكم 10 معلومات عن جامعة الإسكندرية الاهلية.