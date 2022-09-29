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جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ تلقى طلبات تعديل الرغبات 2 أكتوبر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:58 م
جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ تلقى طلبات تعديل الرغبات 2 أكتوبر جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن بدء تلقي طلبات تعديل الرغبات الكترونياً للطلاب المقبولين بالجامعة في المرحلتين الاولى والثانية من طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين استوفوا جميع اجراءات التقدم والقبول وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق  29-9-2022 وحتى يوم الاحد الموافق 2-10-2022 الساعة الثالثة عصراً.
 
وكانت قد أعلنت جامعة الاسكندرية الاهلية عن مد فترة دفع المصروفات المقررة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تم قبولهم بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية  إلى يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.
 
وقال بيان الجامعة اليوم ان مد المدة جاء لإستكمال إجراءات القبول "دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الاول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج"، ذلك بمبني كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفي "CDC" سموحة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً واليكم 10 معلومات عن جامعة الإسكندرية الاهلية.
 
 
 
 
 

 


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