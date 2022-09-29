تونس.. استئناف قرار إخلاء سبيل 39 متهما فى قضية التسفير

وكالات

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، بأن النيابة العمومية استأنفت قرار الإبقاء بحالة سراح على 39 متهما في قضية التسفير.

وأكد مساعد الوكيل لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الطرخاني أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء بحالة سراح على 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية".

وأضاف الطرخاني في تصريح لإذاعة "موزاييك" أن جلسة لدائرة الاتهام المختصّة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس ستنظر الخميس في قرار قاضي التحقيق إما بتأييده أو بنقضه.

وحسب "موزاييك" فإن من بين المتهمين المطعون في قرار الإبقاء عليهم بحالة سراح راشد الغنوشي وعلي العريض والبشير بلحسن وغيرهم.