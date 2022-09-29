اليوم السابع
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تنفيذ أكبر حملة نظافة لنهر النيل فى محافظة المنيا.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:55 م
تنفيذ أكبر حملة نظافة لنهر النيل فى محافظة المنيا.. صور جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

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شهدت محافظة المنيا اليوم، حملة اليوم العالمى للنظافة ( الضفاف النظيفة ) فى اطار الترويج لقمة المناخ رقم 27 المزمع عقده فى شهر نوفمبر القادم.

 

وتنفيذ أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل فى المحافظات المطلة على نهر النيل وسوف يتم تسجيلها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

 

وتم بدء التحرك اليوم فى التاسعة والنصف صباحا من مرسى نفرتيتى السياحى على شاطئ كورنيش النيل بالمنيا بالاشتراك بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالمنيا وجمعية شباب بيحب مصر وجمعية بداية جديدة وجمعية الهلال الأحمر وشرطة المسطحات المائية.

 

وجاءت المسافة من كوبرى المنيا العلوى على النيل وحتى أمام محافظة المنيا. 

 

 

 
 
أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)
أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)

أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)
أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)

أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)
أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)

أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (4)
أكبر حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (4)

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)
جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)

جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)
جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)

جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)
جانب من حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)

حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)
حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (1)

حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)
حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (2)

حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)
حملة نظافة بنهر النيل بالمنيا (3)

 

 


وزارة الرى

نهر النيل

نظافة نهر النيل

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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