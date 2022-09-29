تنفيذ أكبر حملة نظافة لنهر النيل فى محافظة المنيا.. صور

شهدت محافظة المنيا اليوم، حملة اليوم العالمى للنظافة ( الضفاف النظيفة ) فى اطار الترويج لقمة المناخ رقم 27 المزمع عقده فى شهر نوفمبر القادم.

وتنفيذ أكبر حملة نظافة بطول نهر النيل فى المحافظات المطلة على نهر النيل وسوف يتم تسجيلها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتم بدء التحرك اليوم فى التاسعة والنصف صباحا من مرسى نفرتيتى السياحى على شاطئ كورنيش النيل بالمنيا بالاشتراك بين وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالمنيا وجمعية شباب بيحب مصر وجمعية بداية جديدة وجمعية الهلال الأحمر وشرطة المسطحات المائية.

وجاءت المسافة من كوبرى المنيا العلوى على النيل وحتى أمام محافظة المنيا.