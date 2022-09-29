تعرف على نتائج مسابقة الجمال لمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن طاقم تحكيم مسابقة الجمال للجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ26 نتائج المسابقة، وجاءت كالآتى:

نتائج المجموعة الأولى مهرات، المركز الأول المهرة مى - الاستبرق، الدرجة 91.2 ، المركز الثانى رواء - النيل الدرجة 89.5 ، المركز الثالث حور الأبطال الدرجة 88.3 ، المركز الرابع فيروز الأبطال الدرجة 88.2 ، المركز الخامس" جميلة الاستبرق الدرجة 87.3.

وفى المجموعة الثانية مهرات المركز الأول : المهرة نوادر رباب الدرجة 91.2 ، المركز الثانى المهرة يمامة رباب الدرجة 90 ، المركز الثالث ميار الهواجر الدرجة 89.2 ، المركز الرابع قمر أبو عليوة الدرجة 89 ، المركز الخامس شغلاهم آل بدير الدرجة 88.5 .