تعرف على نتائج مسابقة الجمال لمهرجان الشرقية للخيول العربية

أعلن طاقم تحكيم مسابقة الجمال للجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية الـ26 نتائج المسابقة، وجاءت كالآتى:
نتائج المجموعة الأولى مهرات، المركز الأول المهرة مى - الاستبرق، الدرجة 91.2 ، المركز الثانى رواء - النيل الدرجة 89.5 ، المركز الثالث حور الأبطال الدرجة 88.3 ، المركز الرابع فيروز الأبطال الدرجة 88.2 ، المركز الخامس" جميلة الاستبرق الدرجة 87.3.
وفى المجموعة الثانية مهرات المركز الأول : المهرة نوادر رباب الدرجة 91.2 ، المركز الثانى المهرة يمامة رباب الدرجة 90 ، المركز الثالث ميار الهواجر الدرجة 89.2 ، المركز الرابع قمر أبو عليوة الدرجة 89 ، المركز الخامس شغلاهم آل بدير الدرجة 88.5 .
كان انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ26، بأرض الفروسية بلبيس، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح أربعة طلاب بكلية الطب البشري فرع فاقوس، الذين لقوا مصرعهم بحادث سير بالأمس.
وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.
وشارك بالحضور أعضاء مجلس النواب وقيادات الأمنية، والتنفيذيين ووكلاء المديريات.
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