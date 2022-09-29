تعرف على المهرة الفائزة بلقب "الجمال" بمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية- إيمان مهنى

أشاد المشاركين بمهرجان الشرقية للخيول العربية الـ26، المقام بأرض الفروسية بلبيس، بالتنظيم الجيد، حيث تنافس 96 جواد علي ألقاب الجمال والأدب.

وفازت المهرة "مرجانة الطحاوية " عمرها أقل من سنتين بلقب "الجمال" للخيول العربية، وأكد المهندس يحي الطحاوى مالك المهرة، أنه يشارك بالمهرة مرجانة بنت عزمي الشروق والأم جوهرة الطحاوية، حيث سبق وفازت الأم بالمركز الثالث بمهرجان الزهراء.

وأضاف أن المهرة مرجانة تشارك لأول مرة في المهرجانات، وحازت علي المركز الثالث، وهي تتميز بمواصفات الجمال المعروفة بفتحة العين والأنف وطول الجبهة والشعر وغيرها من المواصفات.

كما يشارك المتسابق أيضا بالمهرة دنيا بنت الحكمدار التي حازت علي لقب بمهرجان الشرقية للخيول العربية في الدورة السابقة بمسابقة جمال الخيول.