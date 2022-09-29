تعرف على آليات الارتقاء بخدمات مستشفى الفيوم العام

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور محمد الدمرداش، مدير مستشفى الفيوم العام، إنه تم تحديد بعض المؤشرات لتقييم الآداء بالمستشفى، وتم وضع آليات للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، وتحسين مؤشرات الجودة.



وأوضح الدمرداش عدداً من الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، مثل زيادة القدرة الاستيعابية لعناية المخ والأعصاب، وافتتاح قسم الأمراض النفسية والعصبية للسيدات، وعناية قسم الحروق، ورعاية جراحة المخ والأعصاب، وتجديد ورفع كفاءة التعقيم المركزي، وإنشاء عناية متوسطة بقسم النساء والتوليد، وإنشاء وحدة فسيولوجية الأعصاب، وكذلك إنشاء مجمع عيادات جديدة، وتطوير سكن الأطباء والطبيبات، كما تم الانتهاء من تجديد الدور الثانى بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 406 أسرة، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة سقف المطبخ، والتخلص من 60% من كميات الكهنة المتراكمة، كما تم تشكيل فريق لإدارة منظومة قوائم الانتظار تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية.



وأضاف أنه تم الانتهاء من توسعة ورفع كفاءة قسم الأشعة ومعمل المستشفى، وميكنة العمل بالمعامل، وإجراء تطوير شامل لقسم مناظير الجهاز الهضمى، وتطوير القاعات العلمية، ومد شبكة الغازات للدور الخامس، وميكنة صيدلية نفقة الدولة والمحاسبة المالية لنفقة الدولة، وتفعيل علاج بعض الأمراض النادرة، وافتتاح مبنى الغسيل الكلوى الجديد، كما يجرى حالياً رفع كفاءة عيادة الأسنان، وتجهيز قسم علاج كيماوى بالمستشفى.