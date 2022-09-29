تطوير ميناء العريش فى إطار الأولويات لتنمية سيناء بتكلفة 4 مليارات جنيه

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش التابع للهيئة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، وأن تطوير ميناء العريش فى إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء وبتكلفة 4 مليارات جنيه.

وأوضح أثناء لقائه مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى وجود اللواء محمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة ( وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء واللواء محمد الشريف مدير ميناء العريش البحرى والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ) أن ميناء العريش من الموانى الهامة التابعة للمنطقة الاقتصادية المطلة على البحر المتوسط، والذى يعد بوابة رئيسية لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ميناء العريش تم اعادة تشغيله فى يناير 2021، وأعيد بعملية تطوير ضخمة وستنتهى فى مراحل قريبة لخير سيناء والمنطقة الاقتصادية بشكل عالم.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة تطوير ميناء العريش التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 4 مليارات جنيه.