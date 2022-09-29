تشغيل العيادات التخصصية بمستشفى الفيوم العام خلال الفترة المسائية ..اعرف التفاصيل

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس أمناء مستشفى الفيوم العام، الذي عقد لمناقشة مؤشرات الأداء، وتحديات العمل بالمستشفى، وسبل تعظيم الموارد الذاتية.

ووافق المجلس على تشغيل العيادات التخصصية خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً بأسعار مخفضة وفقاً للائحة أسعار المؤسسة العلاجية السارية، وكذلك إعادة توزيع لائحة المكافآت المالية بمستشفى الفيوم العام، مع تكليف مدير المستشفى بعرض الموقف الحالي، والمقترح الجديد لتوزيع المكافات والحوافز المالية، كما وافق المجلس على عمل حضانة للأطفال، لتخفيف العبء عن العاملات بالمستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، نتائج زيارة وزير الصحة، لمحافظة الفيوم، والتي شملت تفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى الفيوم العام، حيث أثنى الوزير على الجهود المبذولة بالمستشفى وفقاً للإمكانيات المتاحة، معرباً عن شكره للفريق الطبي بالمستشفى، كما وافق الوزير على البدء في تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لمرافق المستشفى، وعدم إجراء صيانة شاملة في الوقت الحالي، كما تفقد الموقع المقترح لإقامة مبنى قسطرة القلب، ووافق على إقامة المبنى بالتعاون مع مؤسسة البطحاء الإماراتية.