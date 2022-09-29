تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة و289 سيارة.



وشملت حركة الواردات 5300 طن بضائع، و381 شاحنة و253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7700 طن بضائع، 360 شاحنة و36 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل.



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.









