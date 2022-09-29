اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل كرتونة في الوراق

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:56 م
تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل كرتونة في الوراق إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ملفوف ببطانية، داخل كرتونة في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق،  انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملفوف ببطانية داخل كرتونة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

العثور على جثة

الوراق

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة