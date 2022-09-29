تحريات لكشف غموض العثور على جثة داخل كرتونة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص ملفوف ببطانية، داخل كرتونة في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، ملفوف ببطانية داخل كرتونة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.