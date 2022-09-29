تجديد مدرسة أبو سمبل شرق الابتدائية بأسوان ضمن "حياة كريمة"

أسوان- صلاح المسن

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة للانتهاء من المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشروعات إنشاءات المدارس وأعمال تجديد رفع كفاءة المدارس.

ففي مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان قام رئيس الوحدة المحلية لقرى أبو سمبل بالمرور على مدرسة أبو سمبل شرق الابتدائية التى تقع فى نطاق الوحدة المحلية لقرى أبو سمبل لمراجعة التعليمات والإجراءات الوقائية، وكذلك المتابعة بعد أن تم الانتهاء من تجديد المدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتأكد من جاهزيتها حفاظا على سلامة وأرواح التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية وكذلك تأمين المدارس بشكل جيد.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقرى بمراكز محافظة أسوان.

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية واتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.



جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 ملايين جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.