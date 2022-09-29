تأثير الأفكار السلبية والايجابية على جهازك العصبى

كتبت نهير عبد النبى

عندما يفكر معظم الناس في الألم المزمن فإنهم يركزون على العلاج الطبيعي، فإذا كان ظهرك يؤلمك، فإنك تعالج الأعراض في ظهرك، و من المحتمل أن تبحث عن الأطباء الذين يمكنهم وصف الأدوية أو القيام بإجراءات للمساعدة في تخفيف الألم، و يمكن أن تكون هذه الخيارات مفيدة للغاية ، ويمكن أن تُحدث العلاجات المختلفة وطرق إدارة الألم فرقًا كبيرًا في شعورك.

ولكن حسب ما ذكره موقع practicalpainmanagementمن المهم عدم إغفال العلاقة بين العقل والجسد عندما يتعلق الأمر بالألم المزمن بعد كل شيء، يبدأ الألم في دماغك " المسارات العصبية في دماغك مسئولة عن إنشاء وإدامة إشارات الألم".

كل فكرة لديك تطلق نوعًا من المواد الكيميائية والهرمونات سواء أثناء التفكير السلبى والحزن أو في الشعور بالراحة والسعادة، حيث تؤدي الأفكار السلبية إلى إفراز الدماغ لهرمونات التوتر ، مثل الكورتيزول والأدرينالين .

يمكن أن يؤثر الكورتيزول على الحُصين ، وهو جزء الدماغ الذي يصنع الذكريات ويخزنها. لذلك ، إذا كنت تعاني من إجهاد مزمن أو صدمة أو حتى أفكار سلبية مستمرة ، فقد تعاني ذاكرتك.

لكن هرمونات التوتر لا تؤثر فقط على عقلك ، بل تؤثر أيضًا على جسمك عندما يتعرف دماغك على فكرة أو موقف ما على أنه تهديد ، يتم تشغيل نظام "القتال أو الهروب" في دماغك يؤدي هذا إلى شد عضلاتك ، وجعل تنفسك أكثر سطحية ، وتسريع معدل ضربات قلبك ، على سبيل المثال لا الحصر الاستجابات الجسدية إذا اعتقدنا أن التفكير السلبي يمثل تهديدًا ، فسوف يستجيب عقلك كما لو كنت في خطر وسيتدفق التأثير إلى جسمك كلما زادت الأفكار السلبية لدينا ، كلما شعرت أجسامنا بالتأثير.

يمكن أن تؤدي الأفكار التي لدينا عن الألم إلى تفاقمه أيضًا يمكن أن يؤدي التوتر والقلق والتفكير الكارثي والتنبؤات السلبية والتركيز على الألم إلى تفاقم الألم.

عندما تشعر بالألم ، فإن التفكير الإيجابي يمكن أن يكون مستحيلًا تقريبًا ويشعر الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الألم أن هذا بعيد المنال ويتخلون عن المحاولة لكن لماذا من المهم جدًا محاولة التركيز على الإيجابيات؟ الجواب بسيط: ما يفعله لعقلك.



الدوبامين والسيروتونين والإندورفين

الأفكار الإيجابية تخلق مشاعر الرفاهية ، وبالتالي ينتج الدماغ السيروتونين والدوبامين. يزيد الابتسام من الدوبامين والسيروتونين. يؤدي الضحك إلى زيادة هرمون الإندورفين. يطلق الإندورفين إشارات الأمان والهدوء عندما تتعامل مع الألم المزمن، فأنت بحاجة إلى السيروتونين والدوبامين والإندورفين.

يسمح لك الضحك بالتعامل بشكل أفضل مع التوتر، ويعزز المرونة في الدماغ ، ويقلل من الألم المزمن إذا كنت تعاني ، فربما تكون قد فقدت الاتصال بالمرح والبهجة والسخافة. عندما يتعلق الأمر بالألم ، فمن الضروري أن تبدأ في الانخراط في الأشياء التي تجلب لك السعادة. عقلك يحتاجها.