"بوليتيكو" تكشف جانبا من العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا

وكالات

كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن العقوبات الأوروبية الجديد ضد روسيا، ستشمل حظر استيراد مواد التجميل ومواد صحية وأنواع من الصلب والمعادن والأحجار الكريمة، باستثناء الألماس من روسيا.

وحسب مصادر "بوليتيكو"، فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نحو 30 شخصا و8 شركات.

وبين المواطنين الذي من المتوقع أن تشملهم العقوبات مدير شركة "كلاشنيكوف" لصناعة الأسلحة آلان لوشنيكوف، والمفكر ألكسندر دوغين، ورئيس فرقة "ليوبيه" المطرب الروسي الشهير نيكولاي راستورجوييف المعروف بأغانيه الوطنية.

ولم تنشر "بوليتيكو" مزيدا من التفاصيل عن العقوبات الشخصية، لكنها أشارت إلى أن الأسماء المذكورة مدرجة على مشروع العقوبات الجديدة.

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل قد أعلن عن عزم بروكسل على فرض عقوبات على من وصفهم بممثلي "السلطات الموالية لروسيا" في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

حظر استيراد الصلب من روسيا واستمرار شراء الألماس



وأفادت "بوليتيكو" بأن الحزمة الثامنة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا تتضمن حظر استيراد بعض أنواع الصلب من روسيا والمعادن والأحجار الكريمة، باستثناء الألماس، كما يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد مواد التجميل وبعض المواد الصحية من روسيا.

كما تتضمن حزمة العقوبات حظر تصدير الإلكترونيات ومكونات صناعة الطائرات المدنية إلى روسيا، إضافة إلى حظر تقديم بعض أنواع الخدمات للجهات الروسية، بما فيها خدمات الهندسة والاستشارات والخبرات في تقنية المعلومات.