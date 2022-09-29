بعد 10 أيام على جنازتها الرسمية.. الكشف عن شهادة وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتبت ريهام عبد الله

بعد مرور 10 أيام على الجنازة الرسمية للملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كشف الموقع الرسمى لـ"المحفوظات الوطنية في أسكتلندا"، اليوم، النقاب عن شهادة وفاة الملكة إليزابيث.

وكشفت شهادة وفاة الملكة البريطانية الراحلة، أن إليزابيث الثانية توفيت بسبب "الشيخوخة"، وفقا لسكاى نيوز عربية.



شهادة وفاة الملكة اليزابيث

وجاء في الشهادة أن الملكة توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر على الساعة 3:10 عصرا، أي قبل أكثر من ثلاث ساعات من الإعلان الرسمي، وكانت الشيخوخة أيضا السبب الوحيد لوفاة زوجها الأمير فيليب.

وتوقيت الوفاة الحقيقى، يعني أن شخصين فقط حضرا وفاة الملكة، وهما الملك تشارلز وأخته الأميرة آن.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية: "هذا يعني أيضا أن معظم أبناء وأحفاد الملكة لم يتمكنوا من الحضور قبل وفاتها في قلعة بالمورال".

وكانت الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة الراحلة والتي رافقت نعش والدتها من بالمورال إلى لندن قد قالت: "كنت محظوظة لأنني شاركت والدتي العزيزة آخر 24 ساعة من حياتها".

ومن جهة أخرى، أعيد افتتاح قلعة وندسور للمرة الأولى بعد 21 يوما من الإغلاق منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، للسماح للجمهور بزيارة المثوى الأخير للملكة، حيث سيتمكن الزائرين من زيارة مثوى الملكة الأخير واللوح الحجرى المدرج باسمها فى كنيسة جورج السادس التذكارية.

ويمكن للزوار مشاهدة الكنيسة كجزء من زيارة قلعة وندسور، بتكلفة 26.50 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين خلال الأسبوع و28.50 جنيهًا إسترلينيًا فى أيام السبت، بينما تبلغ تكلفة تذاكر الأطفال 14.50 جنيهًا إسترلينيًا فى الأسبوع و15.50 جنيهًا إسترلينيًا يوم السبت.

وتذهب أموال التذاكر إلى Royal Collection Trust، وهى مؤسسة خيرية تعتنى بالمجموعة الفنية للملكية وعانت من عجز قدره 30 مليون جنيه إسترلينى نتيجة الوباء.