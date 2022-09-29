الرئيسية أخبار عربية بدء جلسة البرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:13 ص البرلمان اللبناني كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأت جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بدأ توزيع أوراق الانتخاب على 120 نائبا. البرلمان اللبناني لبنان رئيس لبنان الجمهورية اللبنانية الموضوعات المتعلقة لبنان: رفع السعر الرسمي لصرف الدولار أمام الليرة مشروط بإقرار خطة التعافي الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:16 م لبنان: التيار الوطني الحر يصوت غدا بورقة بيضاء في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:57 م الأنبا باسيليوس يزور البطريرك الراعى فى لبنان بمقر البطريركية.. صور الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:06 م تكتل لبنان القوي يجدد تمسكه بإنجاز الاستحقاقات الدستورية الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 03:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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