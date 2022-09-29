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بدء جلسة البرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:13 ص
بدء جلسة البرلمان اللبنانى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية البرلمان اللبناني
كتب سمير حسنى

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بدأت جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بدأ توزيع أوراق الانتخاب على 120 نائبا.
 

 


البرلمان اللبناني

لبنان

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الجمهورية اللبنانية



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