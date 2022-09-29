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بدء العمل بالمواعيد الشتوية بمنافذ وفروع شركات الاتصالات.. تعرف عليها

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:09 م
بدء العمل بالمواعيد الشتوية بمنافذ وفروع شركات الاتصالات.. تعرف عليها المهندس حسام الجمل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور وبدء العمل بمواعيد العمل الشتوية اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2022، لتكون كالتالي:
 
 
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
 
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً 
 
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً
 
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
 
 

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اليوم السابع بلس



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