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بتخفيضات كبيرة.. الجيزة تنظم اليوم معرضا لمستلزمات المدارس ومنتجات الشباب

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:00 ص
بتخفيضات كبيرة.. الجيزة تنظم اليوم معرضا لمستلزمات المدارس ومنتجات الشباب معرض أدوات مدرسية - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة بدءا من اليوم الخميس حتى غد الجمعة معرضا للأدوات المدرسية ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بنادى النيل لضباط الشرطة.
 
ويقام المعرض بمشاركة 30 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، فى إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
ويتيح المعرض الفرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، ويقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام للمعرض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.
 
جدير بالذكر أن المعرض لن يكون مقتصراً على أعضاء النادى، بل سيكون مفتوحا أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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دراسة

تعليم

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معوض للادوات المدرسية

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