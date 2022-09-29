انطلاق فعاليات "واقع ومستقبل التغيرات المناخية" بجامعة حلوان الاثنين

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية"، الذى يعقد بداية من الاثنين المقبل، خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022، ويكون اليوم الأول بمجمع الفنون بمقر الجامعة، واليوم الثانى والثالث بكلية السياحة والفنادق بكورنيش النيل (المنيل).

ويعقد المؤتمر قبل مؤتمر الأطراف COP، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ- ( COP27 ).

ويعقد المؤتمر فى ضوء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مصر لمؤتمر التغير ‏المناخى السابع والعشرين عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتفعيلا للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، مثل إتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية المناخ، حيث ينعقد مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" للتعرف علي بعض ‏المستجدات الأكاديمية والبحثية نتيجة المتغيرات ‏المناخية المستجدة فى السنوات الأخيرة ‏والمتوقعة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية من خلال دعوة المتخصصين من ‏ذوى الصلة لعرض المفاهيم والأساليب ‏وحزم البرامج وقواعد البيانات الرئيسية ‏المستحدثة طبقاً لأحدث الدراسات ‏البحثية.