انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول بدقيقة حداد على ضحايا حادث سير

الشرقية - إيمان مهنى

انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 ، بأرض الفروسية بلبيس، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح أربعة طلاب بكلية الطب البشري فرع فاقوس، الذين بقول مصرعهم بحادث سير بالأمس .

والمهرجان يشارك فية الفرسان علي 96 جواد من أجود الانواع مشارك ، في مسابقتين أدب و جمال و الخيول .

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً إنفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

و شارك بالحضور أعضاء مجلس النواب وقيادات الأمنية، والتنفيذيين ووكلاء المديريات .

و كان نعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضحايا الحادث معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قنتير بطريق فاقوس الحسينية والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابه شخص واحد جميعهم من مركز ومدينة الحسينية وذلك طبقاً لتقرير إدارة الرعاية الحرجه والعاجلة بمديريه الشؤون الصحية.



وجه المحافظ الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية لمصاب الحادث الأليم وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة له طوال إقامته بمستشفي فاقوس المركزي لإستكمال علاجه حتى تماثله للشفاء والعودة لمنزله بسلام وكذلك سرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بالحادث.



ويتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء وصادق المواساة لضحايا الحادث ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



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