انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة برطباط بنسبة 90% لخدمة 17 قرية بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري الأسبوعي، لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها في 192 قرية بإجمالي 757 تابع بمختلف القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة، رؤساء الهيئات والشركات، وكلاء الوزراء، ومديري المديريات الخدمية، ممثلي جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

استعرض المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ بقطاع المياه والصرف الصحي حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المدنية لمحطة معالجة برطباط بمركز مغاغة بنسبة 90%، والتي ستخدم 17 قرية بإجمالي 200 ألف نسمة، بالإضافة للانتهاء من 75% من الاعمال الإنشائية المدنية لمحطة معالجة بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، والتي ستخدم 3 قرى بإجمالي 100 ألف نسمة.

كما استعرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، معدلات الإنجاز في أعمال المبادرة، حيث تم الانتهاء من مد وتدعيم الشبكات وتركيب التوصيلات المنزلية بنطاق 122 قرية بنسبة 100 %، مؤكداً على إدخال المرافق الخدمية تباعاً بالتوازي مع انتهاء الأعمال.

تابع "القاضي" أيضا نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقطاعات (الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الصحة – الإسعاف – الطرق والكباري – الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي)، بالإضافة لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي لإقامة الأسواق والمواقف النموذجية.

هذا وقد تفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجاري، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز العدوة، والتي يجري تنفيذها بزمام قرية عطف حيدر التابعة للمركز.