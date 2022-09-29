"النقل" تبحث مع شركة طوكيو اليابانية إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته لدوله اليابان، مركز تدريب طوكيو مترو، وكان في استقباله رئيس الشركة التي أنشئت عام 1926 وتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة 9 خطوط مترو بالعاصمة اليابانية طوكيو باجمالي أطول 195 كم، والتي تنقل حالياً 5.2 مليون راكب يومياً، وهو المركز المختص بتدريب جميع العاملين على كافة اعمال تشغيل والصيانة لتوفير اعلي مستوي للامان والسلامة للراكب

وأكد رئيس شركة طوكيو مترو، على أن الشركة قد قدمت عرضا لصيانة الخط الثانى للمترو كما تباحث الجانبان حول قيام شركة طوكيو مترو بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث أبدى رئيس طوكيو مترو الاهتمام الكبير لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع متسوبيشي اليابانية.

ثم قام الوزير بجولة تفقدية داخل مركز التدريب اطلع خلالها على كيفية تدريب العاملين على صيانة ماكينات عبور الدخول والخروج وصيانة كافة الأنظمة بكافة المعدات والأنظمة بالمحطات، كما شاهد الوزير أعمال التدريب التي تتم في خط مترو ريل، الذي يبلغ طولة 700 متر لتدريب العاملين بالإضافة الى اطلاع الوزير على كيفية تدريب قائدي القطارات على احدث أنواع المحاكيات

ثم توجه الوزير بعد ذلك لزيارة احدي ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI حيث شاهد الوزير نظام عمل الورشة وكافة أعمال الصيانة بها ( الوقائية – الخفيفة – الجسيمة التي تستغرق حوالي شهر) بالإضافة الي مشاهدة أعمال فحص الشروخ في البواجي والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية حيث أوضح مسئول الشركة ان هدف الشركة من كافة اعمال الصيانة ان يصل عمر القطار في التشغيل من 40 الي 50 عاماً ورفع معدلات السلامة والأمان، كما أن الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل 14 قطارا من قطارات خط TOZAI.

وفي سياق آخر، عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الجايكا لبحث التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من الجانب المصري للمشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلاً محباً للسلام والتنمية وصديقا مخلصا لمصر، مشيراً إلي أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك علي محور مروري هام في القاهرة وهو محور ( شينزو آبي ) تقديراً لدور الرجل في التعاون الكبير مع مصر .

ومن جانبه أكد نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) الشكر لوزير النقل على المشاركة في جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق وهو ما يجسد عمق العلاقات المصرية اليابانية، ثم تناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات "المقاولون العرب - بتروجت – كونكورد – حسن علام"، حيث تم تسليم عدد المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليما جزئيا أما فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط) فجاري ترسية الأعمال على شركة أوراسكوم للمقاولات حيث تم الانتهاء من الفحص الفني وجاري اعمال الفحص المالي كما تم استعراض ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشى/أوراسكوم"، وتم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حالياً أعمال التصميمات، كما تم ترسية اعمال توريد الوحدات المتحركة على شركة ميتسوبيشي وحيث طالب الوزير بسرعة الانتهاء من تصميمات الاعمال الكهروميكانيكية وكذلك الوحدات المتحركة

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بتقديم الجانب الياباني منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4,5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية و لخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة ، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة ، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة كما تم التباحت حول التعاون في التمويلي للمرحلة الثانية من الخط الرابع الممتدة من الملك الصالح حتى الرحاب بالقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة المخططة من الرحاب حتى العاصمة الإدارية الجديدة موازية لمسار طريق السويس لربط مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر على أن تلتقى المرحلة الثالثة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في مدخل العاصمة الإدارية كما طالب الوزير نائب الجايكا بعمل دراسة لتخطيط النقل بمدينتي القاهرة والإسكندرية أسوة بما يتم من تخطيط للنقل في طوكيو من خلال تدريب مهندسين مصريين في طوكيو والدفع عدد من خبراء النقل اليابانيين في مصر

كما عقد الوزير اجتماع موسعا مع المكتب الاستشاري اورينتل استشاري مشروع الخط الرابع للمترو حيث أكد الوزير على ضرورة الاشراف التام على كافة المراحل التنفيذية للمشروع وأن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالمية نظرا لأهمية الخط الرابع للمترو ودوره المستقبلي فى خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم ، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.