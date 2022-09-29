النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة الجمال بمهرجان الشرقية للخيول

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمهرجان الشرقية للخيول وتحرص دائماً أن يكون الأكثر تطوراً وتميزا لتعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وتستمر فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته السادسة والعشرين بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، ليُنيب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 96 حصان عربي من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة الجمال على النحو التالي :

المجموعة الأولي ( ذكور أ) من سن سنة إلى سنتين فاز المهر قاسم آل ماري بالمركز الأول والمهر فريد الهواجر بالمركز الثاني والمهر سلطان رباب بالمركز الثالث والمهر فرذدق الباسم بالمركز الرابع وجاء المهر برق السماحي في المركز الخامس.

المجموعة الأولي (ذكور ب) من سن سنة إلى سنتين فاز المهر سيف القصر المالكي بالمركز الأول والمهر زياد السوهاجي بالمركز الثاني والمهر شهريار الفرزدق بالمركز الثالث والمهر مراد الحمد بالمركز الرابع وجاء المهر كايد الجيسي في المركز الخامس.

وأوضح محافظ الشرقية أن اليوم الأول لفعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية مخصص لمسابقة جمال الخيل واليوم الثاني لمسابقة أدب الخيل وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، وأن التحكيم بيتم وفق الشروط والمعايير الدولية والأعمار المحدده في مسابقة جمال الخيل لافتاً إلي أن جوائز المهرجان لهذا العام عبارة عن دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.



احد الفائزين



الخيول الفائزة



الفائزين بالمسابقة



الفائزين بالمسابقة



تسليم الجوائز للفائزين



تسليم الجوائز