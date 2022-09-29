النادى الثقافى بالأقصر يعقد ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقام النادى الثقافى بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لأعضاء النادى الثقافى بمركز شباب المحاميد بحرى، والذى تنفذه إدارة الشباب بالمديرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح محمد رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر إن النادي الثقافي ضمن المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء، وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي، وذلك تحت إشراف فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير ادارة خدمات الشباب، وأشرف عبد الحميد مدير إدارة شباب أرمنت، والكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي، حيث حاضر في الندوة الواعظ الشيخ الطاهر سيد.



فيما كشف صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنفيذ فعاليات تدريبات مكثفة استعدادا لدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته السادسة لذوى الهمم بالأقصر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أن مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر ينفذ تدريبات الاستعداد لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته السادسة لذوي الهمم بالأقصر، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية "مكتب ذوي القدرات والهمم"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وجمال عبدالناصر منسق مكتب ذوي الهمم بالمديرية.



وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يهدف إقامة دوري الصم إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.



النادي الثقافي بالأقصر ينفذ ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة



فعاليات ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بمركز شباب المحاميد بحري



ندوة دينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة بمركز شباب المحاميد بحري









