اليوم السابع
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"المصرية للمطارات" تنجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام آخر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:01 ص
"المصرية للمطارات" تنجح فى تجديد شهادة الأيزو لمدة عام آخر المصرية للمطارات - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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نجح المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو 9001 - 2018) لمدة عام آخر، وذلك بعد إجراء التفتيشات والمراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS)، بحضور الطيار خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة، والمهندس حاتم صبرى مدير عام الجودة بالشركة ومعه فريق عمل الجودة، وذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة.
 
وتأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة، وأعرب الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة "الأيزو"، مشيداً بجهود العاملين بالمقر الرئيسى للشركة، ومؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.
 
 

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