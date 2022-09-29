المشدد 10 سنوات لعاطل تعدى على طفلة داخل مصعد بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني زهرة رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ر.م" بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طفلة.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 18563 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من والد المجنى عليها يفيد بقيام المتهم بالتعدى على نجلته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه خلال صعود المجني عليها الطفلة "ل.ا.ش" 8 سنوات بالمصعد بمفردها استغل المتهم "م.ر.م" وجودها وقام بالتعدي عليها، فقامت المجني عليها بإبلاغ والدها بالواقعة والذي قرر تحرير محضر للمتهم، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.