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"المترو" يغلق محطة جمال عبد الناصر غدا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:00 ص
"المترو" يغلق محطة جمال عبد الناصر غدا.. اعرف التفاصيل محطة مترو جمال عبد الناصر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغلق محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول للمترو، غدا طوال اليوم لمدة يوم واحد فقط، تمهيدا لافتتاح 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، هى "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى والكيت كات". 
 
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبد الناصر بالخط الأول، غدا الجمعة، على مدار اليوم بالكامل، منذ بداية التشغيل فى تمام الخامسة والربع صباحا وحتى نهاية التشغيل، وذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة. 
 
وأوضح أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعي فى ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، ما عدا الوقوف بمحطة جمال عبد الناصر فقط لإغلاقها بالكامل فى ذلك اليوم.

 


المترو

مترو الانفاق

محطة مترو جمال عبد الناصر

غلق محطة مترو ناصر

غلق محطة الاسعاف

محطة الاسعاف

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