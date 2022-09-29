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اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى تهدى الرئيس السيسي جائزتها الدولية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:39 ص
اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى تهدى الرئيس السيسي جائزتها الدولية الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى

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أهدت اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى جائزتها الدولية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس تسلم صباح اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم. 

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.


الرئيس السيسى

اللجنة الدولية للأولمبياد

ذوى الاحتياجات الخاصة

رئاسة الجمهورية



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