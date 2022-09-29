وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت بدأت عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.



وبلغ عدد الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع جرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.



وجاءت تلك الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من أغسطس الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى حالة عدم التوافق أو التعاون ما بين السلطتين ليصدر في 28 من الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد اليوم ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.



وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100185 ناخبا وناخبة فيما تنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة.



وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138364 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208971 صوتا انتخابيا.



ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 257913 ناخبا وناخبة ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع) وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في (أمة 2022) بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين كما تعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.



وشهدت الانتخابات اليوم إقبال كبير ومميز من السيدات وكبار السن بمختلف الدوائر الانتخابية الخمسة للإدلاء بصوتهم الانتخابي واختيار ممثلي مجلس الأمة الكويتي .



من جانبه قال وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي، إن العملية الانتخابية " مجلس الأمة الفصل التشريعي 17” جاءت بشكل طبيعي والإجراءات المتخذة أتت بنتائجها.



وذكر الجلاوي - في تصريح خلال تفقده اليوم عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتي - أن الإجراءات الحكومية الأخيرة حسنت بيئة الانتخابات وهو أمر لاقى قبول كبير من الناخبين لافتا إلى أن وزارة العدل اليوم شاركت بقوة من خلال القضاة وموظفيها.



كما قامت وزارة الداخلية الكويتية بجهود كبيرة لتنظيم انتخابات (أمة 2022) بكفاءة عبر توفير جميع الخدمات وتسهيل كل الإجراءات لأداء للناخبين والناخبات واجبهم الوطني على أكمل وجه.