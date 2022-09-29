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الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر غداً

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:00 ص
الفرصة الأخيرة.. غلق باب التنسيق للمتخلفين عن التقديم بجامعة الأزهر غداً جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تغلق جامعة الأزهر، غدا الجمعة، باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، حيث كان قد قرر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا فى التيسير عليهم.
 
وأوضح الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا القرار يأتى من المنطلق الإنسانى فى التيسير على أولياء الأمور حتى لا يضيع عام من عمر الطالب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار التعليمات، وسيقوم الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكترونى باتخاذ الإجراءات لفتح باب التنسيق حتى مساء غد الجمعة.
 
وأهاب الدكتور الشربينى بالطلاب وأولياء الأمور عدم التخلف عن التقدم لأنه لن يتم فتح باب التنسيق مرة أخرى.

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