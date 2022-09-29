اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العلاج الطبيعى بالدقهلية ينظم ورشة تدريبية لتأهيل مرضى الغسيل الكلوى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:24 م
العلاج الطبيعى بالدقهلية ينظم ورشة تدريبية لتأهيل مرضى الغسيل الكلوى جانب من الورشة التدريبية لتأهيل مرضى الغسيل الكلوى
الدقهلية فريق المحافظات

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نظمت إدارة العلاج الطبيعى ورشة عمل تدريبية، حول دور العلاج الطبيعى فى تأهيل مرضى الكلى بالمستشفيات ووحدات الكلى، وذلك تحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى .

وقال الدكتور شريف مكين، إن هذه الإجراءات تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة رفع مستوى جودة الرعاية والارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المهني بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

فيما أكد الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن صحة الدقهلية تعد رائدة فى تطبيق بروتوكول العلاج الطبيعى على مرضى الغسيل الكلوى وتوفير أطباء علاج طبيعي متخصصين بجميع وحدات الكلى بالمحافظة لمتابعة المرضى، لافتاً إلى أن وزارة الصحة اعتمدته لتطبيقه فى كافة مستشفيات الجهمورية بعد تحقيقه لمؤشرات نجاح قياسية.

بدورها أشارت الدكتورة منار سمير مسؤول وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى شربين والمحاضر بالورشة إلى أن العلاج الطبيعى يساهم بشكل واسع فى تخفيف آلام مرضى الغسيل الكلوى واضطرابات الجهاز العضلى الحركى الناتجة عن مضاعفات الغسيل وتسهيل عودتهم لأداء الوظائف الحياتية بشكل طبيعى .

وفى سياق متصل عقدت إدارة العلاج الطبيعى بالاشتراك مع إدارة التدريب ورشة عمل حول دور العلاج الطبيعى فى علاج وتأهيل مرضى اعتلال الأعصاب للطرف العلوى، حاضر بها الدكتور خالد السيد مدرس العلاج الطبيعى للأمراض العصبية.

 

 


الدقهليه

صحة الدقهلية

العلاج الطبيعي

مرض الغسيل الكلوى



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