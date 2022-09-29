العراق: اعتقال 12 إرهابيا فى محافظتى كركوك ونينوى

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، القبض على 12 إرهابيا ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظتي كركوك ونينوى.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس-، أنه "استنادا إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني في كركوك من إلقاء القبض على 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش، صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة (٤/إرهاب) لتنفيذهم هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك".

وأشارت إلى تمكن قوات الأمن الوطني في محافظة نينوى وبجهد استخباري من الإطاحة بـ5 إرهابيين من عناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، بينهم قيادي بارز يعمل في تدريب العناصر الإرهابية، مبينة أنه تم إحالة المضبوطين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.