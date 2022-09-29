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"الصحة" تواصل حملة "طرق الأبواب" للتطعيم بلقاح كورونا فى بورسعيد.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:04 ص
"الصحة" تواصل حملة "طرق الأبواب" للتطعيم بلقاح كورونا فى بورسعيد.. صور جانب من الحملات
بورسعيد - محمد عزام

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واصلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بأحياء المحافظة المختلفة.

أشار الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، خلال متابعته فعاليات الحملة، إلى استمرار فعاليات الحملة من خلال المراكز الثابتة بكافة الوحدات والمراكز الطبية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بكافة الأحياء.

وأعلن وكيل وزارة الصحة عن أكثر من 2500 مواطن تلقى اللقاح خلال اليومين الأول والثاني من فعاليات الحملة ما بين جرعات أولي وثانية وتنشيطية ثالثة وتنشيطية رابعة.
 

جانب من حملات طرق الأبواب
جانب من حملات طرق الأبواب

 

حملات طرق الأبواب
حملات طرق الأبواب

 

 

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

 


 



 


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