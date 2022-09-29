الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس

الأمير نصرى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 466 مستشفى مربوطة بآلية متخصصة لعمل تقرير طبى للعلاج على نفقة الدولة، أى أن 1000 مواطن كل يوم يصدر لهم قرار على نفقة الدولة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر" على قناة "سى بى سى"، أن شائعة إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة سخيفة لا تتطلب الاهتمام، مشيرا إلى انه إذا قلنا مثلا أن 300 ألف مواطن تم إلغاء القرار لهم فذلك سيعلم به الجميع.

وأكد أنه تم إصدار 340 ألف و333 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر أغسطس، موضحا أنه إذا لم تكن الدولة ناجحة فلن نجد من يهاجمها، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن نجاح مبادرة القوائم الانتظار يأتى من أن الدولة تتحمل تكاليف العلاج كاملة.