اليوم السابع
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"الشرقية-إيسترن كومبانى" تنتج 88 مليار سيجارة خلال عام.. وتصدر 71 مليون للخارج

الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:18 م
"الشرقية-إيسترن كومبانى" تنتج 88 مليار سيجارة خلال عام.. وتصدر 71 مليون للخارج الشركة الشرقية-إيسترن كومباني
كتب هانى الحوتى

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كشفت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن إجمالي كميات الإنتاج من السجائر خلال العام المالي 2021/2022 وبلغ 88 مليار سيجارة مقارنة مع 94 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 6%.
 
وبلغ حجم المبيعات المحلية لشركة الشرقية-إيسترن كومباني 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 69 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 1%، وبلغت كمية المبيعات المحلية من منتجات الشركة من دخان المعسل 6 آلاف طن مقابل 9 آلاف بنسبة انخفاض 33%، وبلغت قيمة المبيعات المحلية 67.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 63.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 7%، وتشمل هذه المبيعات ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي.
 
فيما بلغ حجم الصادرات من منتجات الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 71 مليون سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 83 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 14%، وبلغت الصادرات من المعسل 613 طن مقارنة مع 968 طن بنسبة انخفاض 37%، وبلغت قيمة الصادرات 56 مليون جنيه مقارنة مع 76 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26%.

الشرقية للدخان

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